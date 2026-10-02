Макрон хоче обговорити з G7 заходи проти зростання цін на паливо

Французький президент Емманюель Макрон планує провести телефонну розмову зі своїми колегами з G7 щодо питання нафти.

Про це у п’ятницю, 2 жовтня, повідомив Єлисейський палац, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Як зазначається, мета цього дзвінка – обговорити заходи щодо світових ринків нафти та нафтопродуктів після того, як Макрон обговорив це питання з президентом США Дональдом Трампом під час телефонної розмови.

В Єлисейському палаці також зазначили, що Макрон наголосив на необхідності співпраці країн "Великої сімки" у боротьбі зі зростанням цін на паливо та забезпеченням поставок нафтопродуктів без обмежень на експорт.

Писали, що Макрон у телефонній розмові з Трампом наголосив на необхідності спільної роботи для боротьби зі зростанням цін на пальне в рамках G7.

Як повідомлялося, п’ять європейських країн та Єврокомісія на екстреному засіданні домовилися "одним голосом" відповісти на зростаючий тиск з боку уряду США щодо вивільнення резервів дизельного палива.

Представники ЄС попередили, що план США щодо можливої заборони на експорт дизельного палива на 90 днів може мати значний вплив на європейські ринки та негативно вплине на обидві сторони.

ЗМІ писали, що Білий дім начебто запевнив, що адміністрація Трампа не планує забороняти експорт дизельного палива зі Сполучених Штатів.