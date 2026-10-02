Макрон хочет обсудить с G7 меры против роста цен на топливо

Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует провести телефонный разговор со своими коллегами из G7 по вопросу нефти.

Об этом в пятницу, 2 октября, сообщил Елисейский дворец, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, цель этого звонка – обсудить меры в отношении мировых рынков нефти и нефтепродуктов после того, как Макрон обсудил этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом во время телефонного разговора.

В Елисейском дворце также отметили, что Макрон подчеркнул необходимость сотрудничества стран "семерки" в борьбе с ростом цен на топливо и обеспечении поставок нефтепродуктов без ограничений на экспорт.

Сообщалось, что Макрон в телефонном разговоре с Трампом подчеркнул необходимость совместной работы по борьбе с ростом цен на топливо в рамках G7.

Как сообщалось, пять европейских стран и Еврокомиссия на экстренном заседании договорились "одним голосом" ответить на растущее давление со стороны правительства США по поводу высвобождения резервов дизельного топлива.

Представители ЕС предупредили, что план США о возможном запрете на экспорт дизельного топлива на 90 дней может оказать значительное влияние на европейские рынки и негативно отразится на обеих сторонах.

СМИ писали, что Белый дом якобы заверил, что администрация Трампа не планирует запрещать экспорт дизельного топлива из Соединенных Штатов.