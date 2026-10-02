Зеленський про новий транш від ЄС: працюємо, щоб реалізувати всі домовленості

Президент Володимир Зеленський привітав виділення Європейською комісією нового траншу фінансової допомоги Україні на суму 2,9 млрд євро.

Про це він написав у соцмережах, передає "Європейська правда".

Зеленський подякував президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та державам-членам ЄС за рішення про виплату Україні 2,9 млрд євро у рамках програми Ukraine Facility.

Президент зазначив, що сторони співпрацюють, щоб виконати решту домовленостей щодо макрофінансової підтримки.

"Дуже вчасна підтримка, що допоможе забезпечити макрофінансову стійкість України та посилити нашу обороноздатність. Працюємо разом у повній координації, щоб реалізувати всі домовленості. Дякую Євросоюзу за допомогу та незмінну солідарність", – написав Зеленський.

2 жовтня Європейська комісія виділила Україні черговий транш на суму 2,9 млрд євро в рамках механізму Ukraine Facility, частину коштів забезпечили за рахунок кредиту на підтримку на суму 90 млрд євро.

"ЄвроПравда" детально описувала, які реформи виконала Україна для отримання цього траншу.

За даними ЗМІ, лідери ЄС планують закликати Україну прискорити роботу над внутрішніми реформами, які дадуть змогу отримати фінансову підтримку на суму в мільярди євро, передбачену на 2026 рік.

Рада ЄС 30 липня затвердила оновлений план реформ у рамках механізму Ukraine Facility, який дозволить Україні отримати 8,3 млрд євро у 2026 році на закриття потреб бюджету.