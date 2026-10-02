Зеленский о новом транше от ЕС: работаем над реализацией всех договоренностей

Президент Владимир Зеленский приветствовал выделение Европейской комиссией нового транша финансовой помощи Украине на сумму 2,9 млрд евро.

Об этом он написал в соцсетях, сообщает "Европейская правда".

Зеленский поблагодарил президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и государства-члены ЕС за решение о выплате Украине 2,9 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.

Президент отметил, что стороны сотрудничают, чтобы выполнить остальные договоренности по макрофинансовой поддержке.

"Очень своевременная поддержка, которая поможет обеспечить макрофинансовую стабильность Украины и укрепить нашу обороноспособность. Работаем вместе в полной координации, чтобы реализовать все договоренности. Благодарю Евросоюз за помощь и неизменную солидарность", – написал Зеленский.

2 октября Европейская комиссия выделила Украине очередной транш на сумму 2,9 млрд евро в рамках механизма Ukraine Facility, часть средств была обеспечена за счет кредита на поддержку в размере 90 млрд евро.

"ЕвроПравда" подробно описывала, какие реформы провела Украина для получения этого транша.

По данным СМИ, лидеры ЕС планируют призвать Украину ускорить работу над внутренними реформами, которые позволят получить финансовую поддержку на сумму в миллиарды евро, предусмотренную на 2026 год.

Совет ЕС 30 июля утвердил обновленный план реформ в рамках механизма Ukraine Facility, который позволит Украине получить 8,3 млрд евро в 2026 году на покрытие бюджетных потребностей.