СМИ: Франция предложила ЕС высвободить масштабные запасы нефти и дизтоплива

В пятницу, 2 октября, французские правительственные чиновники в ходе экстренных переговоров предложили масштабное высвобождение стратегических запасов нефти и дизельного топлива.

Об этом пишет Politico со ссылкой на слова осведомленных собеседников, передает "Европейская правда".

Как отмечается, согласно предложению, выдвинутому во время встречи европейских чиновников в сфере энергетики в пятницу, 2 октября, Париж предложил странам ЕС выпустить 50 млн баррелей сырой нефти и 50 млн баррелей дизельного топлива.

По словам одного из собеседников, эта идея все еще находится на стадии технической оценки.

С другой стороны, Берлин, по словам этих источников, неохотно шел на выпуск каких-либо объемов топлива.

"Германия и другие страны не хотят, чтобы ими пользовались; они желают выпускать запасы только из соображений реальной безопасности поставок", – сказал один из собеседников.

По словам другого источника, пока неясно, будет ли выпуск запасов координироваться совместно на уровне ЕС или будет происходить на двусторонней основе, учитывая "хаотичный" подход США, которые направляют разные запросы в разные страны.

Как сообщалось, французский президент Эмманюэль Макрон планирует провести телефонный разговор со своими коллегами из G7 по вопросу нефти.

Сообщалось, что Макрон в телефонном разговоре с Трампом подчеркнул необходимость совместной работы по борьбе с ростом цен на топливо в рамках G7.

Как сообщалось, пять европейских стран и Еврокомиссия на экстренном заседании договорились "одним голосом" ответить на растущее давление со стороны правительства США по поводу высвобождения резервов дизельного топлива.

СМИ писали, что Белый дом якобы заверил, что администрация Трампа не планирует запрещать экспорт дизельного топлива из Соединённых Штатов.