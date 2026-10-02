Президент Швейцарії вийде зі складу уряду наприкінці року

Президент та міністр економіки Швейцарії Гі Пармелен оголосив про відставку: він залишить уряд наприкінці грудня, після завершення свого однорічного терміну на посаді президента країни.

Про це 2 жовтня Пармелен заявив на пресконференції в Берні, повідомляє Bloomberg, пише "Європейська правда".

66-річний Пармелен є членом виконавчої влади Швейцарії, який наразі працює найдовше, оскільки входить до складу уряду вже понад десятиліття.

Політик із правої Швейцарської народної партії піде у відставку 31 грудня.

"Ніколи не буває правильного часу для відходу. Завжди є щось, що, можливо, хочеться довести до кінця, а потім починається щось інше. У якийсь момент доводиться приймати рішення", – сказав він.

Завершуючи свій другий термін на посаді голови уряду, Пармелен заявив журналістам, що, на його думку, він залишає Швейцарію "готовою до подолання викликів" і що настав час іншим взяти на себе керівництво.

"Ніхто не є незамінним. Кладовища повні людей, які вважали себе абсолютно незамінними", – додав він.

Очікується, що Швейцарська народна партія збереже своє представництво у Федеральній раді. Наступника Пармелена має обрати парламент, імовірно, у грудні.

Новий член уряду не обов’язково очолить саме міністерство економіки, оскільки члени Федеральної ради можуть обмінюватися відомствами.

Посада президента Швейцарії щороку переходить до іншого члена Федеральної ради. Пармелен залишить посаду президента наприкінці свого другого президентського терміну.

Пармелен торік відігравав помітну роль у переговорах зі США щодо торговельної угоди. У серпні 2025 року Вашингтон запровадив для Швейцарії 39-відсоткові мита.

Як наслідок, деякі швейцарські компанії одразу призупинили експорт своєї продукції до США, а експорт швейцарських годинників до США у вересні обвалився на понад 50%.

Після цього швейцарська сторона працювала над досягненням домовленості з адміністрацією Дональда Трампа.