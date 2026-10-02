Президент Швейцарии выйдет из состава правительства в конце года

Президент и министр экономики Швейцарии Ги Пармелен объявил об отставке: он покинет правительство в конце декабря, по истечении своего годичного срока на посту президента страны.

Об этом 2 октября Пармелен заявил на пресс-конференции в Берне, сообщает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

66-летний Пармелен является членом исполнительной власти Швейцарии, который на данный момент работает дольше всех, поскольку входит в состав правительства уже более десяти лет.

Политик из правой Швейцарской народной партии уйдет в отставку 31 декабря.

"Никогда не бывает подходящего момента для ухода. Всегда есть что-то, что, возможно, хочется довести до конца, а потом начинается что-то другое. В какой-то момент приходится принимать решение", – сказал он.

Завершая свой второй срок на посту главы правительства, Пармелен заявил журналистам, что, по его мнению, он оставляет Швейцарию "готовой к преодолению вызовов" и что пришло время другим взять на себя руководство.

"Никто не незаменим. Кладбища полны людей, которые считали себя абсолютно незаменимыми", – добавил он.

Ожидается, что Швейцарская народная партия сохранит своё представительство в Федеральном совете. Преемника Пармелена должен избрать парламент, вероятно, в декабре.

Новый член правительства не обязательно возглавит именно министерство экономики, поскольку члены Федерального совета могут меняться ведомствами.

Должность президента Швейцарии ежегодно переходит к другому члену Федерального совета. Пармелен покинет пост президента в конце своего второго президентского срока.

В прошлом году Пармелен сыграл заметную роль в переговорах с США по торговому соглашению. В августе 2025 года Вашингтон ввёл для Швейцарии 39-процентные пошлины.

В результате некоторые швейцарские компании сразу же приостановили экспорт своей продукции в США, а экспорт швейцарских часов в США в сентябре обрушился более чем на 50%.

После этого швейцарская сторона работала над достижением соглашения с администрацией Дональда Трампа.