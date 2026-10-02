У ЄС заперечують, що поступова інтеграція створить для кандидатів залу нескінченного очікування

Європейська комісарка з питань розширення ЄС Марта Кос не вважає, що модель поступової інтеграції країн-кандидатів створить так звану залу нескінченного очікування та зрештою не призведе до вступу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кос сказала в інтерв’ю Corriere Della Sera.

У відповідь на пряме запитання журналістки Кос заперечила, що модель поступової інтеграції нових членів, яку зараз розглядає ЄС, зрештою створить "залу нескінченного очікування" для країн-кандидатів.

"Я не бачу такого ризику. Поступова інтеграція може застосовуватися лише до країн-кандидатів, які явно працюють над тим, щоб стати повноправними членами ЄС, але яким потрібно більше часу. Це не є заміною вступу", – запевнила єврокомісарка.

Вона наголосила, що процес, заснований на заслугах, є дуже вимогливим, "і тут немає коротких шляхів". "Ми пропонуємо більше Європи до вступу, але лише тоді, коли є більше заслуг", – додала Кос.

Вона також зауважила, що якщо ЄС не зможе інтегрувати своїх сусідів, то по них прийдуть його противники.

Раніше ЗМІ повідомляли, що країнам-кандидатам на вступ до ЄС буде запропоновано безпрецедентну "поступову інтеграцію" в єдиний ринок блоку, що включатиме безперешкодну торгівлю та доступ до науково-дослідних програм, поки їхні заявки перебувають у процесі розгляду.

За даними медіа, європейська комісія також розглядає можливість дозволити країнам-кандидатам, які перебувають на фінальному етапі вступу, призначати своїх єврокомісарів ще до формального членства.

Європейська комісія 6 жовтня представить оцінку того, як майбутнє розширення Євросоюзу вплине на його ключові політики та які зміни можуть знадобитися самому ЄС для прийняття нових держав-членів.