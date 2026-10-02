В ЕС отрицают, что постепенная интеграция создаст для кандидатов зал бесконечного ожидания

Европейский комиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос не считает, что модель постепенной интеграции стран-кандидатов создаст так называемый "зал бесконечного ожидания" и в итоге не приведет к вступлению.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кос заявила в интервью Corriere Della Sera.

В ответ на прямой вопрос журналистки Кос опровергла, что модель постепенной интеграции новых членов, которую сейчас рассматривает ЕС, в конечном итоге создаст "зал бесконечного ожидания" для стран-кандидатов.

"Я не вижу такого риска. Постепенная интеграция может применяться только к странам-кандидатам, которые явно работают над тем, чтобы стать полноправными членами ЕС, но которым требуется больше времени. Это не заменяет вступления", – заверила еврокомиссар.

Она подчеркнула, что процесс, основанный на заслугах, является очень требовательным, "и здесь нет коротких путей". "Мы предлагаем больше Европы до вступления, но только тогда, когда есть больше заслуг", – добавила Кос.

Она также отметила, что если ЕС не сможет интегрировать своих соседей, то за ними придут его противники.

Ранее СМИ сообщали, что странам-кандидатам на вступление в ЕС будет предложена беспрецедентная "постепенная интеграция" в единый рынок блока, которая будет включать беспрепятственную торговлю и доступ к научно-исследовательским программам, пока их заявки находятся в процессе рассмотрения.

По данным СМИ, Европейская комиссия также рассматривает возможность разрешить странам-кандидатам, находящимся на финальном этапе вступления, назначать своих еврокомиссаров еще до формального членства.

Европейская комиссия 6 октября представит оценку того, как будущее расширение Евросоюза повлияет на его ключевые политические направления и какие изменения могут потребоваться самому ЕС для принятия новых государств-членов.