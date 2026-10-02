Трамп заявил, что Европа согласилась выпустить на рынок дизель из запасов

Президент США Дональд Трамп заявил, что европейские страны согласились выделить на рынок "огромный объем" своих запасов дизельного топлива.

Об этом он сообщил в посте в Truth Social 2 октября, пишет "Европейская правда".

Глава Белого дома отметил, что процесс вывода топлива на рынок начнётся немедленно.

"Европа только что согласилась выпустить на рынок огромные объёмы своих значительных запасов дизельного топлива. Этот процесс начнётся немедленно. Спасибо за внимание к этому вопросу", – написал Трамп.

Его заявление появилось на фоне чрезвычайной встречи лидеров стран G7, которую в пятницу днем возглавил президент Франции Эмманюэль Макрон. Лидеры обсуждали глобальную энергетическую ситуацию.

Напомним, французские чиновники в пятницу, 2 октября, предложили странам ЕС масштабное высвобождение стратегических запасов нефти и дизельного топлива.

23 сентября стало известно, что Трамп задумался над ограничением экспорта дизельного топлива на фоне рекордных цен в стране, производители предупреждали, что это вызовет хаос на топливных рынках.

Представители ЕС предупредили, что план США о возможном запрете на экспорт дизельного топлива на 90 дней может оказать значительное влияние на европейские рынки и негативно отразится на обеих сторонах.