ГУР попереджає про гібридні операції РФ на території ЄС та НАТО

Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України попереджає держави-члени ЄС та НАТО про підготовку російських диверсій на їхній території.

Про це пише Європейська правда з посиланням на пресслужбу ГУР.

У полі зору російських спецслужб перебувають військові об’єкти, критична інфраструктура та системи зв’язку, стверджує розвідка.

"Спецслужби держави-агресора Росії одержали завдання посилити активність на території держав Європейського Союзу та НАТО. Йдеться про підготовку до гібридних операцій, спрямованих на підрив допомоги Україні та послаблення спроможностей Альянсу", – йдеться у заяві ГУР.

Для виконання операцій, зокрема й диверсійного характеру, Кремль планує залучити завербованих агентів ФСБ у Європі.

Також, на думку української розвідки, серед ймовірних цілей агресора – приймальні станції супутникового інтернету Starlink, розташовані в європейських державах.

ГУР МО України попередило партнерів про плани РФ на їхній території.

Нагадаємо, ЗМІ дізнались особу росіянина, який міг організувати диверсію в аеропорту Лейпцига. План підкласти вибухівку міг належати російському байкеру Олегу Льовушкіну.

А поліція безпеки Естонії встановила, що підпал будівлі оборонного підприємства Milrem Robotics в Таллінні, який стався в ніч на 15 серпня, був актом диверсії, замовленим російськими спецслужбами.