ГУР предупреждает о гибридных операциях РФ на территории ЕС и НАТО

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины предупреждает государства-члены ЕС и НАТО о подготовке российских диверсий на их территории.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу ГУР.

В поле зрения российских спецслужб находятся военные объекты, критическая инфраструктура и системы связи, утверждает разведка.

"Спецслужбы государства-агрессора России получили задание усилить активность на территории государств Европейского Союза и НАТО. Речь идет о подготовке к гибридным операциям, направленным на подрыв помощи Украине и ослабление потенциала Альянса", – говорится в заявлении ГУР.

Для выполнения операций, в том числе диверсионного характера, Кремль планирует привлечь завербованных агентов ФСБ в Европе.

Также, по мнению украинской разведки, среди вероятных целей агрессора – приемные станции спутникового интернета Starlink, расположенные в европейских странах.

ГУР МО Украины предупредило партнеров о планах РФ на их территории.

Напомним, СМИ установили личность россиянина, который мог организовать диверсию в аэропорту Лейпцига. План подложить взрывчатку мог принадлежать российскому байкеру Олегу Левушкину.

А полиция безопасности Эстонии установила, что поджог здания оборонного предприятия Milrem Robotics в Таллинне, произошедший в ночь на 15 августа, был актом диверсии, заказанным российскими спецслужбами.