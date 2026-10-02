СМИ: 17 стран ЕС выступают против сокращения семилетнего бюджета Союза

Семнадцать правительств стран ЕС публично выразили озабоченность в связи с сокращением расходов на сельское хозяйство и региональные выплаты в следующем семилетнем бюджете.

Об этом пишет Politico со ссылкой на собственные источники, сообщает "Европейская правда".

В письме, подписанном 2 октября, в частности, Италией, Испанией и Польшей, речь идет о давлении на Ирландию, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, с целью сохранения без изменений почти 900 млрд евро расходов в будущем проекте бюджета, который, как ожидается, будет представлен на следующей неделе.

Это создает напряженность в отношениях с конкурирующей группой из шести стран во главе с Германией, которая в начале этой недели в совместном письме вновь призвала к сокращению расходов на несколько сотен миллиардов евро по всем направлениям.

"Поэтому мы считаем, что общее финансирование политики сплочённости и Общей сельскохозяйственной политики должно быть сохранено в следующих многолетних финансовых рамках", – написали семнадцать стран в письме премьер-министру Ирландии Михолу Мартину.

Среди подписантов – Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, Греция, Венгрия, Италия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения и Испания.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони и президент Румынии Никушор Дан координировали эту инициативу и проведут неформальную встречу представителей этих стран в кулуарах следующего заседания Европейского совета 15 и 16 октября.

Многолетняя финансовая рамка (МФР) финансирует всё – от субсидий фермерам до помощи на развитие – и является предметом одних из самых сложных переговоров в Брюсселе. В 2025 году Европейская комиссия предложила бюджет в размере почти 2 трлн евро на период 2028–2034 годов и перераспределила сотни миллиардов из сельского хозяйства и региональных выплат, известных как политика сплочённости, на новые приоритеты, такие как оборона и конкурентоспособность.

Так называемая группа "Друзья сплочённости" предупредила, что дальнейшее сокращение расходов на сельское хозяйство и политику сплочённости "только ослабит бюджет и может подорвать общественную поддержку европейского проекта".

Переговорный документ Ирландии определит рамки обсуждений между 27 лидерами ЕС во время саммита в Брюсселе в октябре. Правительства стран ЕС спешат достичь окончательного соглашения между собой до конца года, прежде чем национальные выборы во Франции, Польше и Италии могут сорвать переговоры.

Один из самых острых вопросов касается введения новых общеевропейских налогов для финансирования бюджета. Европейская комиссия предложила пять новых таких сборов, которые, по оценкам, принесут 66 млрд евро в год.

Этот налоговый пакет активно поддерживает Франция, однако отдельные предложения вызвали сопротивление со стороны нескольких национальных правительств, которые опасаются, что эти сборы непропорционально сильно повлияют именно на них.

В письме 17 стран отметили, что новые собственные ресурсы "должны быть реальными, справедливыми, простыми и нерегрессивными".

Чтобы создать больше пространства для маневра, они также вновь призвали отсрочить погашение долгов, накопленных в период пандемии COVID-19, которые, по оценкам, составят 25 млрд евро в год, и выступили против бюджетных скидок для более богатых стран.

Ранее сообщалось, что Финляндия, Германия, Нидерланды, Швеция, Дания и Австрия в своём совместном письме призвали ЕС существенно сдержать рост расходов в следующем бюджете, то есть в финансовой рамке на 2028–2034 годы.

Напомним, Украина попросила ЕС выделить дополнительно 1,1 млрд евро на экспорт урожая.