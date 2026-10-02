Україна попросила ЄС знайти додатково 1,1 млрд євро для експорту врожаю

Україна на початку цього тижня звернулася до ЄС в межах зустрічі аграрних міністрів в Брюсселі із запитом знайти мінімум 1,1 млрд євро на компенсацію додаткових логістичних видатків для експорту агропродукції в умовах блокади Росією портів у Чорному морі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, його цитує "Інтерфакс-Україна".

За словами міністра, станом на сьогодні ще не можна говорити про якусь відповідь, тому що звернення було зроблене тільки цього тижня. "Певного часу потребують колеги для опрацювання", – сказав Висоцький журналістам у п'ятницю.

Він уточнив, що оцінку необхідної допомоги зроблено із розрахунку 50 євро за тонну продукції, тож 1,1 млрд євро міг би стимулювати до 20 млн тонн додаткового експорту.

"Будемо просити про зворотний зв'язок європейських партнерів, тоді зможемо говорити про потенційний результат", – зазначив міністр.

Раніше Висоцький заявив, що експорт агропродукції з України в умовах продовження блокади Росією чорноморських портів станом на кінець вересня – початок жовтня становить до 50% від можливого, тож без додаткових дій це означатиме неможливість експортувати в поточному маркетинговому році близько 30 млн тонн сільськогосподарської продукції вартістю близько $10 млрд.

Нагадаємо, Європейська комісія 2 жовтня виділила Україні черговий транш на суму 2,9 млрд євро в рамках механізму Ukraine Facility.

У ЄС кажуть, що Україна більше не потребує додаткових коштів у 2026 році.

1 жовтня у спільній заяві ЄС та Україна заявили, що знайшли можливості для забезпечення фінансування українського бюджету та оборони у 2026 році.