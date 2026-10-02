Міністр оборони Угорщини подав скаргу на підозріло дешевий продаж БТР Сербії

Міністр оборони Угорщини Ромулус Русін-Сенді подав заяву про вчинення злочину після того, як з’ясувалося, що попереднє керівництво Міністерства оборони нібито продало Сербії 108 бронетранспортерів (БТР) приблизно за 500 млн форинтів (трохи більше 1 млн євро).

Про це повідомляє Telex, пише "Європейська правда".

За словами міністра, попереднє керівництво Міноборони, яке на той час очолював Крістоф Салай-Бобровницький, доручило оцінити вартість бойових машин компанії, яка раніше займалася оцінкою нерухомості.

"108 БТРів коштують лише пів мільярда форинтів?" – запитав міністр, зазначивши, що правоохоронні органи з’ясують, "чи було тут зловживання, чи ні". За такою ціною одна одиниця техніки коштувала трохи більше 12 тисяч євро.

У 2024 році угорська сторона продала Сербії 26 БТР-80 після досягнення домовленості з Rheinmetall про те, що Угорщина замінить бронетранспортери, отримані від Росії у 1996–1999 роках у рахунок державного боргу, на сучасніші бойові машини піхоти Lynx. Йдеться про закупівлю 218 таких машин на суму 800 млрд форинтів.

Частина колісних БТР-80 з часом стала непридатною для використання, а деякі машини були відремонтовані. Серед переданих Сербії були БТР, оснащені приладами нічного бачення та сучасними системами зв’язку, однак їхні технічні характеристики вже не відповідали довгостроковим оборонним потребам Угорщини, тому свого часу було ухвалено рішення про їх продаж.

Ще наприкінці 2025 року тоді депутат парламенту Угорщини Акош Хадхазі повідомив, що Угорщина продала Сербії не згадані вище 26, а більше БТР – можливо, 66. За його словами, їх продали "за ціною металобрухту" – "по одному євро за кілограм". Підозри у депутата виникли після того, як сербські ЗМІ одночасно з оголошенням угорського уряду повідомили, що сербська армія отримала від Угорщини в подарунок 66 бойових машин у відмінному стані.

У зв’язку з цим депутат подав запит на отримання інформації, що становить суспільний інтерес. Спочатку міністерство відмовилося надати відповідь, заявивши, що не знає про цю справу, оскільки техніку передавало не саме міністерство, а одна з його компаній. Однак суд не прийняв цей аргумент і зобов’язав Міноборони надати відповідь.

Зрештою, з даних, оприлюднених міністерством, з’ясувалося, що Угорщина передала Сербії 66 БТРів типів БТР-80 та БТР-80/A, які були "зайвими для оборонних цілей" і мали різний технічний стан, але переважно були оснащені необхідним обладнанням. Загальна вартість передачі становила 935 тисяч євро.

Нагадаємо, у червні прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр оголосив про початок операції "Очисний вогонь", яка спрямована проти корупції у всіх гілках влади за часів уряду його попередника Віктора Орбана.

Створений урядом Мадяра антикорупційний орган– Національне управління з повернення та захисту активів (NVVH) – 28 вересня оголосив про початок розслідування чотирьох справ, які стосуються періоду прем’єрства Віктора Орбана.