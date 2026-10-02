Министр обороны Венгрии подал жалобу на подозрительно дешевую продажу БТР Сербии

Министр обороны Венгрии Ромулус Русин-Сэнди подал заявление о совершении преступления после того, как выяснилось, что предыдущее руководство Министерства обороны якобы продало Сербии 108 бронетранспортеров (БТР) примерно за 500 млн форинтов (чуть более 1 млн евро).

Об этом сообщает Telex, пишет "Европейская правда".

По словам министра, предыдущее руководство Минобороны, которое в то время возглавлял Кристоф Салай-Бобровницкий, поручило оценить стоимость боевых машин компании, ранее занимавшейся оценкой недвижимости.

"108 БТР стоят всего полмиллиарда форинтов?" – спросил министр, отметив, что правоохранительные органы выяснят, "было ли здесь злоупотребление или нет". По такой цене одна единица техники стоила чуть более 12 тысяч евро.

В 2024 году венгерская сторона продала Сербии 26 БТР-80 после достижения договоренности с Rheinmetall о том, что Венгрия заменит бронетранспортеры, полученные от России в 1996–1999 годах в счет государственного долга, на более современные боевые машины пехоты Lynx. Речь идет о закупке 218 таких машин на сумму 800 млрд форинтов.

Часть колесных БТР-80 со временем стала непригодной для использования, а некоторые машины были отремонтированы. Среди переданных Сербии были БТР, оснащенные приборами ночного видения и современными системами связи, однако их технические характеристики уже не соответствовали долгосрочным оборонным потребностям Венгрии, поэтому в свое время было принято решение об их продаже.

Еще в конце 2025 года тогдашний депутат парламента Венгрии Акош Хадхази сообщил, что Венгрия продала Сербии не упомянутые выше 26, а больше БТР – возможно, 66. По его словам, их продали "по цене металлолома" – "по одному евро за килограмм". Подозрения у депутата возникли после того, как сербские СМИ одновременно с заявлением венгерского правительства сообщили, что сербская армия получила от Венгрии в подарок 66 боевых машин в отличном состоянии.

В связи с этим депутат подал запрос на получение информации, представляющей общественный интерес. Сначала министерство отказалось дать ответ, заявив, что не знает об этом деле, поскольку технику передавала не само министерство, а одна из его компаний. Однако суд не принял этот аргумент и обязал Минобороны предоставить ответ.

В итоге, из данных, обнародованных министерством, выяснилось, что Венгрия передала Сербии 66 БТР типов БТР-80 и БТР-80/A, которые были "лишними для оборонных целей" и находились в различном техническом состоянии, но в основном были оснащены необходимым оборудованием. Общая стоимость передачи составила 935 тысяч евро.

Напомним, в июне премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр объявил о начале операции "Очистительный огонь", направленной против коррупции во всех ветвях власти во времена правления его предшественника Виктора Орбана.

Созданный правительством Мадяра антикоррупционный орган – Национальное управление по возврату и защите активов (NVVH) – 28 сентября объявил о начале расследования четырёх дел, касающихся периода премьерства Виктора Орбана.