В Германии почти половина межгородских поездов опаздывает

В сентябре почти половина межгородских поездов главного железнодорожного оператора Германии Deutsche Bahn прибывала с опозданием – в основном из-за устаревания сети.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Лишь 52,4% междугородних поездов прибыли вовремя, что является снижением по сравнению с 54,2% в августе и третьим худшим месячным показателем в этом году.

Deutsche Bahn объяснила это масштабными строительными работами и большим количеством сбоев в инфраструктуре, особенно на междугородних маршрутах.

Например, поезда ICE между Берлином и Вольфсбургом неоднократно вынуждены были снижать скорость из-за плохого состояния путей.

Deutsche Bahn считает поезда ICE или IC пунктуальными, если опоздание не превышает шести минут. Отмененные поезда в этот показатель не учитываются.

Другой показатель пунктуальности, который учитывает отмену рейсов и считает прибытие с опозданием менее чем на 15 минут пунктуальным, в сентябре составил 58,6 %.

Deutsche Bahn ставила перед собой цель достичь в этом году показателя пунктуальности на междугородних маршрутах не менее 60 %, но заявляет, что сейчас эта цель, вероятно, не будет достигнута.

В сентябре Deutsche Bahn сообщила, что ей требуется больше времени для модернизации своей железнодорожной сети, чем планировалось.

В 2024 году немецкий железнодорожный концерн выплатил рекордные 196,8 млн евро в качестве компенсации за опоздания и отмены поездов.