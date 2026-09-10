Модернізація залізничної мережі Німеччини займе більше часу, ніж планувалося

У Німеччині компанія Deutsche Bahn потребує більше часу для модернізації своєї залізничної мережі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

За словами генерального директора Евелін Палла, капітальний ремонт ключових залізничних ліній триватиме довше, ніж планувалося.

Як зазначила Палла, перегляд концепції показав, що чотири таких ремонти на рік – це забагато. Вона передбачає, що в майбутньому проводитиметься два ремонти на рік, а в разі особливої технічної необхідності – три. Переглянута концепція наразі узгоджується з Федеральним міністерством транспорту, і її планується оприлюднити найближчим часом. Палла відмовилася назвати точні дати.

Залізнична компанія розпочала масштабні ремонтні роботи у другій половині 2024 року. Основна концепція передбачала кількамісячне повне закриття ліній, щоб уникнути проведення ремонтів під час експлуатації. Це дозволило збільшити обсяг будівельних робіт та провести повну реконструкцію колій. Обіцянка також включала значне скорочення перебоїв у русі та кілька років експлуатації без будівельних робіт.

Для комплексного ремонту було обрано близько 40 маршрутів. Спочатку планувалося завершити всі ці ремонтні роботи до початку 2030-х років. Нещодавно цільовою датою було визначено 2036 рік. Згідно з новою стратегією, цілком можливо, що ремонтні роботи вже не вдасться завершити протягом 2030-х років.

Як причини для коригування концепції Палла назвала досвід, отриманий під час перших великих будівельних проєктів, а також питання про те, скільки коштів загалом буде доступно у спеціальному фонді федерального уряду для всіх великих реконструкцій. Крім того, нещодавно стало зрозуміло, що чотири великі реконструкції занадто сильно зменшать пропускну здатність усієї мережі.

Як розраховували раніше, модернізація має суттєво покращити пунктуальність потягів далекого прямування, яка минулого року побила антирекорд з 1994 року. У 2024 році німецький залізничний концерн виплатив рекордні 196,8 млн євро як компенсації за запізнення і скасування поїздів.

Водночас проведення робіт означає труднощі на тому чи іншому напрямку протягом тривалого часу.

Модернізаційні роботи почались 2024 року на лінії між Франкфуртом-на-Майні і Мангеймом, у 2025 році взялися за гілку Гамбург – Берлін. На час робіт транспортні коридори повністю закривають, щоб роботи могли йти повним ходом.

Раніше повідомлялося, що німецький державний залізничний оператор Deutsche Bahn вперше за сім років отримав прибуток від основної діяльності та перевіз рекордну кількість пасажирів після пандемії коронавірусу.