Уряд Німеччини розкритикував закриття німецьких фондів у Грузії

Влада Німеччини висловила жаль через закриття представництв двох німецьких політичних фондів у Тбілісі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Насамперед це є "великою втратою для Грузії та грузинського суспільства", заявив офіційний представник МЗС ФРН Мартін Ґізе, коментуючи в п'ятницю, 2 жовтня, закриття грузинських офісів Фонду імені Конрада Аденауера та Фонду імені Фрідріха Наумана.

За його словами, німецьке зовнішньополітичне відомство уважно стежить за ситуацією та підтримує контакт із партійними фондами. Німецькі політичні фонди протягом багатьох років робили значний внесок у розвиток демократії та громадянського суспільства в Грузії, наголосив Ґізе.

МЗС Німеччини чітко заявило грузинській владі про "повне нерозуміння причин, що лежать в основі ухвалених рішень", зазначив представник відомства. Він також вказав на тривалу важку внутрішньополітичну кризу в Грузії, яка призвела до призупинення переговорів про вступ цієї країни до ЄС. Поза будь-яким сумнівом, продовження урядом Грузії нинішнього курсу "рано чи пізно стане несумісним зі збереженням її статусу кандидата на вступ до ЄС", додав він.

Своєю чергою представник міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини Філіпп Ґайґер нагадав, що Берлін раніше підтримував європейський курс Грузії, але за нинішньої влади в країні така співпраця втратила сенс. Тому в грудні 2024 року міністерство економічного співробітництва та розвитку призупинило реалізацію спільних із Грузією проєктів на загальну суму 237 мільйонів євро. Таким чином Берлін відреагував на відмову грузинського уряду від курсу на зближення з ЄС, додав Ґайґер.

Як повідомлялося, після 20 років роботи в Грузії закрився офіс Фонду Фрідріха Наумана, перед цим своє представництво закрив Фонд Конрада Аденауера.

У Грузії, яка є формально залишається кандидатом на членство в ЄС, у 2024 році пройшли парламентські вибори, результати яких не визнали опозиційні партії, а також Європарламент.

Нагадаємо, у представленому у листопаді Єврокомісією пакеті звітів про розширення Тбілісі критикують найбільше. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що наразі Грузія є країною-кандидатом на членство в ЄС "лише за назвою".