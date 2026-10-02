Правительство Германии раскритиковало закрытие немецких фондов в Грузии

Власти Германии выразили сожаление в связи с закрытием представительств двух немецких политических фондов в Тбилиси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Прежде всего, это "большая потеря для Грузии и грузинского общества", заявил официальный представитель МИД ФРГ Мартин Гизе, комментируя в пятницу, 2 октября, закрытие грузинских офисов Фонда имени Конрада Аденауэра и Фонда имени Фридриха Наумана.

По его словам, немецкое внешнеполитическое ведомство внимательно следит за ситуацией и поддерживает контакт с партийными фондами. Немецкие политические фонды на протяжении многих лет вносили значительный вклад в развитие демократии и гражданского общества в Грузии, подчеркнул Гизе.

МИД Германии четко заявил грузинским властям о "полном непонимании причин, лежащих в основе принятых решений", отметил представитель ведомства. Он также указал на затянувшийся тяжелый внутриполитический кризис в Грузии, который привел к приостановке переговоров о вступлении этой страны в ЕС. Без всякого сомнения, продолжение правительством Грузии нынешнего курса "рано или поздно станет несовместимым с сохранением её статуса кандидата на вступление в ЕС", добавил он.

В свою очередь представитель министерства экономического сотрудничества и развития Германии Филипп Гайгер напомнил, что Берлин ранее поддерживал европейский курс Грузии, но при нынешней власти в стране такое сотрудничество утратило смысл. Поэтому в декабре 2024 года министерство экономического сотрудничества и развития приостановило реализацию совместных с Грузией проектов на общую сумму 237 миллионов евро. Таким образом Берлин отреагировал на отказ грузинского правительства от курса на сближение с ЕС, добавил Гайгер.

Как сообщалось, после 20 лет работы в Грузии закрылся офис Фонда Фридриха Наумана, а перед этим своё представительство закрыл Фонд Конрада Аденауэра.

В Грузии, которая формально остаётся кандидатом на членство в ЕС, в 2024 году прошли парламентские выборы, результаты которых не признали оппозиционные партии, а также Европарламент.

Напомним, в представленном в ноябре Еврокомиссией пакете отчетов о расширении Тбилиси подвергается наибольшей критике. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что в настоящее время Грузия является страной-кандидатом на членство в ЕС "только по названию".