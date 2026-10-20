Зеленский встретится в Осло со Стуббом и Стёре

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 20 октября, посетит Норвегию.

Об этом сообщается на сайте норвежского правительства, передает "Европейская правда".

В частности, он встретится с премьер-министром Йонасом Гаром Стёре и президентом Финляндии Александром Стуббом.

"Президент Зеленский обратился к Норвегии и Финляндии с просьбой организовать встречу в рамках дипломатических усилий, продолжающихся в это критическое для Украины время. Вместе с президентом Стуббом я рад, что такая встреча состоится здесь, в Осло", – отметил премьер-министр Йонас Гар Стёре.

После встречи состоится пресс-конференция с участием президента Зеленского, президента Стубба и премьер-министра Стёре.

Также сообщается, что король Норвегии примет Зеленского на аудиенции в Королевском дворце. Кроме того, украинский президент посетит парламент Норвегии.

Ранее Reuters сообщало, что специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф намерен посетить Норвегию для участия в очередном раунде переговоров о прекращении войны в Украине.

Напомним, Норвегия предоставит Украине дополнительные 750 млн норвежских крон (около $78,5 млн) для поддержки функционирования государства в условиях полномасштабной войны.