У Польщі двох туристів, які захотіли побачити кордон з РФ, оштрафували на 500 злотих

Двоє туристів з Бельгії сплатили штраф після того, як вони в'їхали до прикордонної зони між Польщею та Росією, щоб побачити зовнішній кордон ЄС.

Про це повідомляє Polsat News, пише "Європейська правда".

Бельгійських туристів, які зайшли на прикордонну смугу між Польщею та Калінінградською областю Росії, зафіксувала камера, і екскурсія закінчилася втручанням служб.

На місце події негайно вирушив патруль із прикордонного посту в Браневі.

Туристи пояснили правоохоронцям, що хотіли зблизька побачити, як виглядає зовнішній кордон Європейського Союзу, тому й зайшли на прикордонну смугу. 40-річний чоловік та 36-річна жінка проігнорували попередні інформаційні таблички, на яких зазначені правила, що діють у прикордонній зоні.

Прикордонна служба Польщі наклала на туристів штрафи у розмірі 500 злотих.

Правоохоронці повідомили, що з початку року 53 особи порушили правила, наблизившись до польсько-російського кордону "з цікавості".

Прикордонна служба нагадала, що нехтування правилами щодо в’їзду на прикордонну смугу дороги карається штрафом до 500 злотих, за фотографування сусідньої сторони також загрожує штраф до 500 злотих, а за недотримання дорожнього знака B-1 (заборона руху в обох напрямках) на порушника може бути накладено штраф у розмірі до 500 злотих.

Цього місяця співробітники Прикордонної служби Польщі затримали на прикордонному переході в Крощенку громадянина Словаччини, розшукуваного за Європейським ордером на арешт.

У вересні фінські прикордонники затримали біля кордону з Росією особу, що нелегально перетнула кордон з російської території.