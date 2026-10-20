В Польше двух туристов, захотевших увидеть границу с РФ, оштрафовали на 500 злотых

Двое туристов из Бельгии заплатили штраф после того, как они въехали в пограничную зону между Польшей и Россией, чтобы увидеть внешнюю границу ЕС.

Об этом сообщает Polsat News, пишет "Европейская правда".

Бельгийские туристы, которые зашли на пограничную полосу между Польшей и Калининградской областью России, были зафиксированы камерой, и экскурсия закончилась вмешательством служб.

На место происшествия немедленно выехал патруль с пограничного поста в Браневе.

Туристы объяснили правоохранителям, что хотели поближе увидеть, как выглядит внешняя граница Европейского Союза, поэтому и зашли на пограничную полосу. 40-летний мужчина и 36-летняя женщина проигнорировали предупреждающие таблички, на которых указаны правила, действующие в пограничной зоне.

Пограничная служба Польши наложила на туристов штрафы в размере 500 злотых.

Правоохранители сообщили, что с начала года 53 человека нарушили правила, приблизившись к польско-российской границе "из любопытства".

Пограничная служба напомнила, что пренебрежение правилами въезда на пограничную полосу дороги карается штрафом до 500 злотых, за фотографирование соседней стороны также грозит штраф до 500 злотых, а за несоблюдение дорожного знака B-1 (запрет движения в обоих направлениях) на нарушителя может быть наложен штраф в размере до 500 злотых.

В этом месяце сотрудники Пограничной службы Польши задержали на пограничном переходе в Крощенке гражданина Словакии, разыскиваемого по европейскому ордеру на арест.

В сентябре финские пограничники задержали у границы с Россией лицо, нелегально пересекшее границу с территории России.