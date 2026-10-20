Туск заявив, що Польща не бере участі у переговорах щодо України в Осло

Польський прем’єр Дональд Туск заявив, що Польща не представлена на зустрічі в Осло за участю президента України Володимира Зеленського, спецпредставників президента Дональда Трампа і лідерів Норвегії та Фінляндії.

Про це Туск сказав в ході засідання уряду, його цитує "Укрінформ", повідомляє "Європейська правда".

За його словами, в ній беруть участь американські переговірники Стів Віткофф і Джаред Кушнер, який долучиться онлайн. Після цього вони мають вирушити до Москви.

Туск також додав, що господарем зустрічі в Осло є прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, якого супроводжує президент Фінляндії Александр Стубб.

"Це якесь непорозуміння", – заявив Туск, пояснюючи, що в Осло представників Польщі не буде.

Він повідомив, що перебуває в постійному контакті з норвезьким прем’єром і президентом Фінляндії та отримує від них інформацію про підготовку до зустрічі.

Туск додав, що оперативно поінформований про події в межах групи лідерів, найбільш залучених до питань України.

Польський прем’єр закликав не переоцінювати можливі результати зустрічі в Осло, назвавши її радше консультаціями та спробою з’ясувати, чи існують умови для досягнення перемир’я або припинення вогню в Україні.

Він наголосив на важливості єдності західних країн у підтримці України та підготовці до майбутніх мирних переговорів.

"Ми дуже хочемо, щоб увесь Західний світ був солідарним і дуже єдиним у питанні підтримки України у війні з Росією та майбутніх, дай Боже якнайшвидших, мирних переговорів. Польща та Європа намагатимуться ефективно захистити Україну не лише від російської агресії, а й від потенційних вимог, які можуть вплинути також і на нашу безпеку", – констатував Туск.

Портал Axios повідомив, що на зустрічі в Осло будуть також присутні представники Британії, Франції, Німеччини та Польщі і посадовці з ЄС та НАТО.

Згодом стало відомо, що Євросоюз представлятиме керівник кабінету президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, а НАТО – заступник керівника апарату генерального секретаря Альянсу Марка Рютте.

Стів Віткофф вже прибув до Норвегії для переговорів щодо завершення російсько-української війни. Його колега Джаред Кушнер братиме участь дистанційно, зять президента Трампа захворів на грип.