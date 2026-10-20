Туск заявил, что Польша не участвует в переговорах по Украине в Осло

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша не представлена на встрече в Осло с участием президента Украины Владимира Зеленского, специальных представителей президента Дональда Трампа и лидеров Норвегии и Финляндии.

Об этом Туск сказал в ходе заседания правительства, его цитирует "Укринформ", сообщает "Европейская правда".

По его словам, в ней принимают участие американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, который присоединится онлайн. После этого они должны отправиться в Москву.

Туск также добавил, что хозяином встречи в Осло является премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, которого сопровождает президент Финляндии Александр Стубб.

"Это какое-то недоразумение", – заявил Туск, поясняя, что в Осло представителей Польши не будет.

Он сообщил, что находится в постоянном контакте с норвежским премьером и президентом Финляндии и получает от них информацию о подготовке к встрече.

Туск добавил, что оперативно информируется о событиях в рамках группы лидеров, наиболее вовлеченных в вопросы Украины.

Польский премьер призвал не переоценивать возможные результаты встречи в Осло, назвав её скорее консультациями и попыткой выяснить, существуют ли условия для достижения перемирия или прекращения огня в Украине.

Он подчеркнул важность единства западных стран в поддержке Украины и подготовке к будущим мирным переговорам.

"Мы очень хотим, чтобы весь западный мир был солидарным и единым в вопросе поддержки Украины в войне с Россией и предстоящих, дай Бог, как можно скорейших мирных переговоров. Польша и Европа будут стремиться эффективно защитить Украину не только от российской агрессии, но и от потенциальных требований, которые могут повлиять также и на нашу безопасность", – констатировал Туск.

Портал Axios сообщил, что на встрече в Осло также будут присутствовать представители Великобритании, Франции, Германии и Польши, а также должностные лица из ЕС и НАТО.

Впоследствии стало известно, что Евросоюз будет представлять глава аппарата председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, а НАТО – заместитель главы аппарата генерального секретаря Альянса Марк Рютте.

Стив Уиткофф уже прибыл в Норвегию для переговоров о прекращении российско-украинской войны. Его коллега Джаред Кушнер будет участвовать удаленно, зять президента Трампа заболел гриппом.