Є фінансові рішення, які ухвалюють на емоціях, і є ті, які будують на цифрах. Позика до ста тисяч гривень на дванадцять місяців належить до другої категорії: це не "гроші на всяк випадок", а чітко окреслений проєкт із початком, кінцем і зрозумілою ціною. Саме тому розмова про неї має бути не про рекламу, а про арифметику та здоровий глузд.

Чому дванадцять місяців стають золотою серединою між платежем і переплатою

Рік – золота середина. Коротший строк дає менше переплати, але платіж стає таким, що з'їдає половину зарплати. Довший розтягує борг і робить його дорожчим. Дванадцять місяців дають зрозумілий горизонт: людина бачить дату фінішу, може спланувати відпустку, великі покупки й навіть невеликі накопичення поруч із виплатами. Для ремонту, навчання, лікування чи закриття термінових потреб це зазвичай найзбалансованіший варіант.

Об'єднання зобов'язань в один платіж

Редакторська чесність вимагає сказати те, що в рекламі не пишуть: часто люди беруть нову позику не на мрії, а щоб розібратися зі старими боргами. Кілька дрібних мікрозаймів з різними датами й відсотками швидко перетворюються на клубок, а одна прострочка псує кредитну історію. У такій ситуації допомогти може перекредитування кілька зобов'язань замінюються одним, з єдиним платежем і зрозумілим графіком. Це не чарівна паличка, але для багатьох перший крок до порядку.

Як розрахувати щомісячний платіж і не перевищити третину доходу

Візьміть суму, додайте відсотки, розділіть на дванадцять. Отриману цифру порівняйте з доходом після обов'язкових витрат. Золоте правило: платіж не вище третини вільних коштів. Якщо виходить більше, зменште суму або знайдіть інший формат. Краще чесно признатися собі в цифрах зараз, ніж через три місяці рахувати, чим закрити прострочку.

Комісії, штрафи та дострокове погашення: що перевірити в умовах кредитора

Реальна вартість кредиту визначається не гучною ставкою на банері, а підсумковою сумою до повернення. Запитуйте про комісії, штрафи за прострочку й можливість дострокового погашення без втрат. Добрий кредитор відповідає на це прямо й заздалегідь, а не після підпису.

Позика як інструмент який ви отримуєте через рік

Правильно підібрана позика на дванадцять місяців – це не тягар, а інструмент: вона закриває конкретну потребу та за рік залишає після себе не борг, а вирішену проблему. Рахуйте, порівнюйте, плануйте – і тоді рівні щомісячні платежі працюватимуть на вас, а не проти вас.