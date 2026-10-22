В Польше собираются массовые протесты с требованием легализовать аборты

В четверг на улицах многих польских городов пройдут протесты под лозунгом "Красная карточка за аборты", организаторы и участники будут требовать от властей выполнения предвыборных обещаний по либерализации законодательства об абортах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Дата протестов была выбрана не случайно, ведь 22 октября отмечается годовщина принятия Конституционным судом решения, которое ужесточило законодательство об абортах в Польше.

В 2020 году Конституционный суд признал неконституционным основание, позволявшее сделать аборт в случае тяжелого и необратимого повреждения плода или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни. Это решение тогда вызвало массовые протесты по всей стране.

Организаторы нынешних акций напоминают, что либерализация законодательства об абортах была одним из ключевых обещаний коалиции, победившей на выборах 2023 года. Однако, как подчеркивают активисты, до сих пор это требование не было выполнено.

"Всепольская женская забастовка" отмечает, что "власти не сделали ничего, чтобы это изменить. Не было разработано решений, которые, обойдя вето, позволили бы женщинам в польских больницах чувствовать себя в большей безопасности".

Организации подчеркивают, что женщин с беременностями, представляющими угрозу для жизни, по-прежнему выписывают из больниц с сообщением об отсутствии правовых оснований для оказания помощи, и им часто приходится искать спасения за границей.

Демонстрации 22 октября в 18:00 пройдут в 27 городах (в частности, в Гданьске, Познани, Еленя-Гуре, Катовице, Кельце, Лодзи, Бельско-Бялой, Варшаве, Люблине, Торуни, Пьотркуве-Трибунальском, Кракове, Ченстохове, Ольштыне, Вроцлаве, Быдгоще и Щецине).

Это будет крупнейшая демонстрация по вопросу абортов в Польше за последние два года.

Напомним, во вторник Сейм принял поправки к Уголовному кодексу, которые предусматривают частичную декриминализацию абортов с согласия женщины и при содействии в проведении аборта в случае тяжкого порока развития плода.

Впрочем, в канцелярии президента Кароля Навроцкого намекнули, что тот, вероятно, наложит вето на принятые поправки.