В Дании критикуют депутата, позвавшего российского посла "на кофе"

Независимый депутат Фолькетинга (парламента Дании) Якоб Харрис заявил, что лично встретится с российским послом, чтобы обсудить войну в Украине, после чего подвергся резкой критике со стороны своих коллег.

Об этом сообщает DR, пишет "Европейская правда".

В четверг Харрис в соцсетях анонсировал свою встречу с послом России в Копенгагене 10 ноября. Своё решение он обосновал тем, что Дании "нужно больше дипломатии, больше диалога и меньше военной риторики" и она должна оставаться нейтральной стороной в войне. Депутат добавил, что стремится вести диалог как с украинской, так и с российской сторонами.

"Вторжение России в Украину является нарушением суверенитета Украины. Мы должны четко это заявить. Но мы также должны выслушать точку зрения России по поводу этого конфликта, чтобы мы могли работать над дипломатическими решениями", – утверждал Харрис.

Он добавил, что "не доверяет" информации, которую получает от датских властей о войне в Украине.

Кроме того, по словам депутата, он пригласил на отдельную встречу "за кофе" украинского посла, но пока не получил ответа.

Слова Харриса вызвали острую критику и возмущение в парламенте Дании.

"Мы должны бороться с Путиным. А не пить кофе с его послом! Честно говоря, когда я это прочитал, то подумал, что это какая-то неудачная шутка", – написал лидер Либеральной партии Троельс Лунд Поульсен.

Он добавил, что датский депутат решает сесть за стол переговоров с послом РФ именно тогда, когда российские ракеты летят на украинские города, когда гибнут невинные мирные жители и когда Россия ведет гибридную войну против Дании и ее союзников.

"Дания должна стоять плечом к плечу с Украиной. Мы должны усилить нашу оборону. И мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы оказать давление на Путина и его режим. Этого не достигнешь, распивая кофе с его послом. Это должно быть очевидно для всех", – подчеркнул политик.

Представительница консерваторов Метте Абильдгаард назвала решение Харриса "абсолютно безумным" и отметила, что депутат должен был поручить Министерству иностранных дел заниматься такими встречами.

Политический представитель социал-демократов Расмус Стоклунд критикует политика и считает, что у него "явное отсутствие здравого смысла", он "полностью сбился с курса" и является "ярым сторонником теорий заговора".

"Так поступают либо те, кто не понимает, что делает, либо те, кто симпатизирует России. Отныне я буду считать его (Харриса. – Ред.) тем, кто отстаивает интересы России", – заявил Мадс Фугледе из партии "Датские демократы".

Недавно Министерство иностранных дел России вызвало посла Дании для выражения протеста в связи с "провокациями" вертолета датских ВВС, который 14 сентября подвергся обстрелу сигнальными ракетами с российского корвета "Сообразительный".

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, комментируя инцидент, заявила, что Россия усилила гибридную войну против Европы.

Дания ожидает, что Россия усилит гибридные атаки в течение ближайших месяцев.