Мерц бачить Чорногорію в ЄС до 2028 року

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив у четвер, що Чорногорія реально може стати 28-м членом Європейського Союзу до 2028 року.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Balkan Insight, про це він сказав на саміті Берлінського процесу в Чорногорії.

Виступаючи на відкритті саміту, Мерц заявив, що лідери ЄС та регіону досягли прогресу з часу останньої зустрічі в Тіваті в червні, присвяченої інтеграції Західних Балкан до ЄС.

"З моменту нашої зустрічі в Тіваті в червні нам вдалося повернути процес розширення в потрібне русло, і ви всі знаєте, як складно це було раніше. Але зараз ми на позитивному шляху", – сказав Мерц.

На спільній пресконференції з прем'єр-міністром Чорногорії Мілойко Спаїчем пізніше того ж дня Мерц запропонував конкретний графік вступу Чорногорії до ЄС до 2028 року. "Ми вважаємо це реалістичним", – сказав він.

Мерц наголосив, що нинішнє прагнення до поступової інтеграції до блоку має й надалі базуватися на заслугах.

"Дозвольте мені чітко заявити – поступова інтеграція також базується на заслугах. Ми, як ЄС, досягли результатів, але реформи та політична воля мають виходити від вас", – сказав він на відкритті саміту.

Мерц також закликав країни Західних Балкан зміцнити регіональну співпрацю, стверджуючи, що економічна інтеграція зробить регіон більш привабливим для інвесторів та підготує його до єдиного ринку ЄС.

Мерц також попередив про боротьбу за вплив на Західних Балканах на тлі вступу до ЄС.

В кінці червня Мерц заявив, що Чорногорія вже фактично готова до вступу в ЄС.