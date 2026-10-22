Мерц видит Черногорию в ЕС к 2028 году
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в четверг, что Черногория реально может стать 28-м членом Европейского Союза к 2028 году.
Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Balkan Insight, об этом он заявил на саммите Берлинского процесса в Черногории.
Выступая на открытии саммита, Мерц заявил, что лидеры ЕС и региона добились прогресса со времени последней встречи в Тивате в июне, посвященной интеграции Западных Балкан в ЕС.
"С момента нашей встречи в Тивате в июне нам удалось вернуть процесс расширения в нужное русло, и вы все знаете, как сложно это было раньше. Но сейчас мы на позитивном пути", – сказал Мерц.
На совместной пресс-конференции с премьер-министром Черногории Милойко Спаичем позже в тот же день Мерц предложил конкретный график вступления Черногории в ЕС к 2028 году. "Мы считаем это реалистичным", – сказал он.
Мерц подчеркнул, что нынешнее стремление к постепенной интеграции в блок должно и в дальнейшем основываться на заслугах.
"Позвольте мне четко заявить – постепенная интеграция также основана на заслугах. Мы, как ЕС, достигли результатов, но реформы и политическая воля должны исходить от вас", – сказал он на открытии саммита.
Мерц также призвал страны Западных Балкан укрепить региональное сотрудничество, утверждая, что экономическая интеграция сделает регион более привлекательным для инвесторов и подготовит его к единому рынку ЕС.
Мерц также предупредил о борьбе за влияние на Западных Балканах на фоне вступления в ЕС.
В конце июня Мерц заявил, что Черногория уже фактически готова к вступлению в ЕС.