Мерц видит Черногорию в ЕС к 2028 году

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в четверг, что Черногория реально может стать 28-м членом Европейского Союза к 2028 году.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Balkan Insight, об этом он заявил на саммите Берлинского процесса в Черногории.

Выступая на открытии саммита, Мерц заявил, что лидеры ЕС и региона добились прогресса со времени последней встречи в Тивате в июне, посвященной интеграции Западных Балкан в ЕС.

"С момента нашей встречи в Тивате в июне нам удалось вернуть процесс расширения в нужное русло, и вы все знаете, как сложно это было раньше. Но сейчас мы на позитивном пути", – сказал Мерц.

На совместной пресс-конференции с премьер-министром Черногории Милойко Спаичем позже в тот же день Мерц предложил конкретный график вступления Черногории в ЕС к 2028 году. "Мы считаем это реалистичным", – сказал он.

Мерц подчеркнул, что нынешнее стремление к постепенной интеграции в блок должно и в дальнейшем основываться на заслугах.

"Позвольте мне четко заявить – постепенная интеграция также основана на заслугах. Мы, как ЕС, достигли результатов, но реформы и политическая воля должны исходить от вас", – сказал он на открытии саммита.

Мерц также призвал страны Западных Балкан укрепить региональное сотрудничество, утверждая, что экономическая интеграция сделает регион более привлекательным для инвесторов и подготовит его к единому рынку ЕС.

Мерц также предупредил о борьбе за влияние на Западных Балканах на фоне вступления в ЕС.

В конце июня Мерц заявил, что Черногория уже фактически готова к вступлению в ЕС.