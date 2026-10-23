На півночі Італії влаштують перевірки на вокзалах, щоб запобігти новим заворушенням у Мілані

В італійському Мілані посилюють охорону, щоб запобігти новому насильству та заворушенням на вихідних у зв’язку з протестами молоді.

Про це інформує Corriere della Sera, повідомляє "Європейська правда".

Комендантську годину у Мілані вирішили не запроваджувати, але військові патрулюватимуть у місцях, де можуть бути заворушення, а також охоронятимуть консульства, державні та релігійні установи. Крім того, на вокзалах на півночі регіону Ломбардія влаштують перевірки, щоб запобігти масовому напливу підлітків до Мілана. Також передбачають "превентивні" затримання неповнолітніх.

Тим часом у центрі Мілана у суботу та неділю заборонили проведення мітингів.

Для забезпечення правопорядку в місті на вихідних зараз розробляють план із залученням майже тисячі співробітників поліції, карабінерів та місцевої поліції.

Нагадаємо, 17 жовтня великі міста на півночі Італії охопили антиурядові протести. Найбільші заворушення були у Мілані, де італійська поліція затримала понад дві сотні людей під час другого дня протестів.

Після цього в Італії вирішили розширити повноваження поліції. Тепер правоохоронці матимуть право затримувати осіб віком до 18 років у поліцейських дільницях на 12 годин, навіть якщо вони не скоїли злочину, за умови наявності доказів того, що вони становлять небезпеку.