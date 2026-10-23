На севере Италии проведут проверки на вокзалах, чтобы предотвратить новые беспорядки в Милане

В итальянском Милане усиливают охрану, чтобы предотвратить новые вспышки насилия и беспорядки в выходные дни в связи с протестами молодежи.

Об этом сообщает Corriere della Sera, передает "Европейская правда".

Комендантский час в Милане решили не вводить, но военные будут патрулировать места возможных беспорядков, а также охранять консульства, государственные и религиозные учреждения. Кроме того, на вокзалах на севере региона Ломбардия будут проводить проверки, чтобы предотвратить массовый наплыв подростков в Милан. Также предусмотрены "превентивные" задержания несовершеннолетних.

Между тем в центре Милана в субботу и воскресенье запретили проведение митингов.

Для обеспечения правопорядка в городе на выходных сейчас разрабатывают план с привлечением почти тысячи сотрудников полиции, карабинеров и местной полиции.

Напомним, 17 октября крупные города на севере Италии охватили антиправительственные протесты. Наибольшие беспорядки произошли в Милане, где итальянская полиция задержала более двухсот человек во второй день протестов.

После этого в Италии решили расширить полномочия полиции. Теперь правоохранители будут иметь право задерживать лиц в возрасте до 18 лет в полицейских участках на 12 часов, даже если они не совершили преступления, при условии наличия доказательств того, что они представляют опасность.