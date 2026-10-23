На Сицилії рибалки продовжать страйки попри оголошену урядом допомогу

В Італії Федерація судновласників Сицилії оголосила про новий страйк, висловлюючи незадоволення заходами уряду Джорджі Мелоні, спрямованих на підтримку бізнесів на тлі зростання цін на пальне.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Страйк рибалок заплановано на суботу, 24 жовтня. Федерація судновласників Сицилії вимагає від уряду цін на дизельне пальне в межах від 60 до 70 центів за літр, роз’яснень щодо 285 мільйонів євро в рамках європейської програми METSAF з підтримки економік на зростання цін на енергоносії та податкового мораторію для риболовецьких підприємств.

Як зазначається, федерація невдоволена указом італійського уряду про заходи допомоги, оскільки, за їхніми словами, ці кроки є недостатніми з огляду на економічні труднощі риболовецьких підприємств.

З 24 жовтня оголошується новий етап протесту під назвою "податковий страйк", спрямований на привернення уваги до труднощів, з якими стикаються підприємства у виконанні податкових та страхових зобов’язань під час поточної кризи, додала організація.

Федерація звертається до глави уряду Джорджі Мелоні та міністра економіки Джанкарло Джорджетті з проханням розглянути захід, що передбачатиме тимчасове призупинення термінів сплати податків та внесків для риболовецьких підприємств, які перебувають у скрутних умовах, з подальшим розстроченням платежів без додаткових обтяжень.

Федерація сицилійських судновласників наголошує, що "кризову ситуацію в галузі не можна вирішити виключно за допомогою разових дотацій". Там також сподіваються на термінові переговори з урядом Італії.

Напередодні уряд Італії схвалив пакет термінових заходів підтримки автомобільних перевізників, аграріїв і рибалок на тлі протестів проти високих цін на пальне.

Як повідомлялося, рибальські судна зупинилися у багатьох портах Адріатичного моря в Італії через протести проти високих цін на пальне.

А на півдні Італії спостерігалися проблеми з постачанням товарів через страйки водіїв вантажівок у зв’язку з високими цінами на пальне, які тривають уже кілька днів.