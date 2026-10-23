На Сицилии рыбаки продолжат забастовки, несмотря на объявленную правительством помощь

В Италии Федерация судовладельцев Сицилии объявила о новой забастовке, выразив недовольство мерами правительства Джорджи Мелони, направленными на поддержку бизнеса на фоне роста цен на топливо.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Забастовка рыбаков запланирована на субботу, 24 октября. Федерация судовладельцев Сицилии требует от правительства установить цены на дизельное топливо в пределах от 60 до 70 центов за литр, дать разъяснения относительно 285 миллионов евро в рамках европейской программы METSAF по поддержке экономики в связи с ростом цен на энергоносители, а также ввести налоговый мораторий для рыболовецких предприятий.

Как отмечается, федерация недовольна указом итальянского правительства о мерах помощи, поскольку, по их словам, эти шаги являются недостаточными с учетом экономических трудностей рыболовецких предприятий.

С 24 октября объявляется новый этап протеста под названием "налоговая забастовка", направленный на привлечение внимания к трудностям, с которыми сталкиваются предприятия при выполнении налоговых и страховых обязательств в условиях текущего кризиса, добавила организация.

Федерация обращается к главе правительства Джорджи Мелони и министру экономики Джанкарло Джорджетти с просьбой рассмотреть меру, предусматривающую временную отсрочку сроков уплаты налогов и взносов для рыболовецких предприятий, находящихся в затруднительном положении, с последующим рассрочкой платежей без дополнительных обременений.

Федерация сицилийских судовладельцев подчеркивает, что "кризисную ситуацию в отрасли нельзя решить исключительно с помощью разовых дотаций". Там также надеются на скорейшие переговоры с правительством Италии.

Накануне правительство Италии одобрило пакет срочных мер по поддержке автомобильных перевозчиков, аграриев и рыбаков на фоне протестов против высоких цен на топливо.

Как сообщалось, рыболовецкие суда остановились во многих портах Адриатического моря в Италии из-за протестов против высоких цен на топливо.

А на юге Италии наблюдались проблемы с поставками товаров из-за забастовок водителей грузовиков в связи с высокими ценами на топливо, которые продолжаются уже несколько дней.