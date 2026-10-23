У МКС закликали Єврокомісію відповісти на санкції США проти суду

У Міжнародному кримінальному суді вважають, що Європейська комісія повинна якнайшвидше вжити заходів, щоб надати чіткі вказівки щодо санкцій США.

Про це в інтерв’ю Politico заявив секретар МКС Освальдо Завала Гілер, передає "Європейська правда".

Завала Гілер зазначив, що "відсутність чіткості" з боку Європейської комісії залишила приватні компанії та неурядові організації в невизначеності щодо того, чи повинні вони дотримуватися санкцій, встановлених США щодо МКС, і з якими ризиками вони зіткнуться, якщо цього не зроблять.

Звернення секретаря суду до Єврокомісії посилює тиск з боку законодавців ЄС щодо швидкої реакції блоку. У вівторок головна дипломатка ЄС Кая Каллас повідомила Європарламенту, що Брюссель використає найближчі кілька місяців "для започаткування діалогу" з цього питання. Нові санкції США мають набути чинності у квітні наступного року.

"Я сподіваюся, що простір для діалогу не буде трактуватися як простір для зволікання з метою захисту суду", – зазначив Завала Гілер.

Передбачаючи масштабні санкції від адміністрації Дональда Трампа, Міжнародний кримінальний суд витратив шість місяців на відмову від американських постачальників технологій і перехід на програмне забезпечення з відкритим кодом, а також 20 місяців на те, щоб убезпечити свої фінансові операції від впливу долара.

МКС також скоротив кількість банків, з якими співпрацює, з десятків до "лише кількох", оскільки лише невелика кількість фінансових установ готові здійснювати платежі, захищені від впливу долара.

У суді переконані, що ситуація, ймовірно, погіршиться без чітких вказівок від країн ЄС та Європейської комісії.

"Якщо Міжнародний кримінальний суд не може здійснювати транзакції в Європі, в євро в межах зони SEPA без зв’язку зі США, то це ставить під сумнів європейський фінансовий суверенітет", – зазначив посадовець суду.

Завала Гілер також наголосив, що санкції США є проблемою не лише для банків та технологічних операторів, а й для неурядових організацій (НУО), які співпрацюють із МКС. НУО відіграють вирішальну роль у підтримці роботи суду, наприклад, у наданні компенсацій жертвам в Уганді або у сприянні роботі МКС з надання допомоги жертвам в Україні.

"Це спричинило величезний стримувальний ефект. Вони (НУО – ред.) не знають, чи мають вони правовий захист, щоб і надалі підтримувати роботу суду", – відзначив Завала Гілер.

Міжнародний кримінальний суд уже давно закликає ЄС застосувати законодавчий захист – так званий "закон про блокування" (blocking statute). Цей інструмент заборонив би компаніям ЄС виконувати американські санкції проти МКС. Цю вимогу підтримали десятки депутатів Європейського парламенту.

Однак досі Європейська комісія дотримувалася обережного підходу, обравши діалог із США як спосіб "виграти час", як зазначив неназваний дипломат ЄС.

Цього місяця адміністрація президента США Дональда Трампа запровадила санкції проти МКС. Ці заходи загрожують повністю відрізати суд від фінансової системи, що функціонує на основі долара, а також від більшості постачальників технологічних послуг.

Раніше санкцій з боку Вашингтона зазнали президентка Міжнародного кримінального суду Томоко Акане та старший судовий адвокат МКС Абдулає Сейє.