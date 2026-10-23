В МУС призвали Еврокомиссию отреагировать на санкции США в отношении суда

В Международном уголовном суде считают, что Европейская комиссия должна как можно скорее принять меры, чтобы дать четкие указания относительно санкций США.

Об этом в интервью Politico заявил секретарь МУС Освальдо Завала Гилер, передает "Европейская правда".

Завала Гилер отметил, что "отсутствие ясности" со стороны Европейской комиссии оставило частные компании и неправительственные организации в неопределенности относительно того, должны ли они соблюдать санкции, введенные США в отношении МУС, и с какими рисками они столкнутся, если этого не сделают.

Обращение секретаря суда к Еврокомиссии усиливает давление со стороны законодателей ЕС в отношении скорейшей реакции блока. Во вторник главный дипломат ЕС Кая Каллас сообщила Европарламенту, что Брюссель использует ближайшие несколько месяцев "для начала диалога" по этому вопросу. Новые санкции США должны вступить в силу в апреле следующего года.

"Я надеюсь, что пространство для диалога не будет трактоваться как пространство для выжидания с целью защиты суда", – отметил Завала Гилер.

Предвидя масштабные санкции со стороны администрации Дональда Трампа, Международный уголовный суд потратил шесть месяцев на отказ от американских поставщиков технологий и переход на программное обеспечение с открытым исходным кодом, а также 20 месяцев на то, чтобы обезопасить свои финансовые операции от влияния доллара.

МУС также сократил количество банков, с которыми сотрудничает, с десятков до "всего нескольких", поскольку лишь небольшое количество финансовых учреждений готово осуществлять платежи, защищенные от влияния доллара.

В суде убеждены, что ситуация, вероятно, ухудшится без четких указаний со стороны стран ЕС и Европейской комиссии.

"Если Международный уголовный суд не может осуществлять транзакции в Европе, в евро в пределах зоны SEPA без связи с США, то это ставит под сомнение европейский финансовый суверенитет", – отметил представитель суда.

Завала Гилер также подчеркнул, что санкции США являются проблемой не только для банков и технологических операторов, но и для неправительственных организаций (НПО), сотрудничающих с МУС. НПО играют решающую роль в поддержке работы суда, например, в выплате компенсаций жертвам в Уганде или в содействии работе МУС по оказанию помощи жертвам в Украине.

"Это вызвало огромный сдерживающий эффект. Они (НПО – ред.) не знают, есть ли у них правовая защита, чтобы и в дальнейшем поддерживать работу суда", – отметил Завала Гилер.

Международный уголовный суд уже давно призывает ЕС применить законодательную защиту – так называемый "закон о блокировании" (blocking statute). Этот инструмент запретил бы компаниям ЕС выполнять американские санкции против МУС. Это требование поддержали десятки депутатов Европейского парламента.

Однако до сих пор Европейская комиссия придерживалась осторожного подхода, выбрав диалог с США как способ "выиграть время", как отметил неназванный дипломат ЕС.

В этом месяце администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции против МУС. Эти меры грозят полностью отрезать суд от финансовой системы, функционирующей на основе доллара, а также от большинства поставщиков технологических услуг.

Ранее санкциям со стороны Вашингтона подверглись председатель Международного уголовного суда Томоко Акане и старший судебный адвокат МУС Абдулай Сейе.