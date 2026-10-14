"Іноземна атака на території ЄС": євродепутати закликають Брюссель захистити МКС від США

Депутати Європарламенту закликали Єврокомісію стати на захист Міжнародного кримінального суду (МКС) від санкцій США.

Відповідний лист у вівторок надіслали президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, його текст отримало видання Politico, повідомляє "Європейська правда".

Лист підписали 58 євродепутатів. Серед ініціаторів звернення – голова комітету Європарламенту з економічних і монетарних питань, представниця групи соціалістів і демократів Орор Лалюк та депутат від Європейської народної партії з Нідерландів Дірк Готінк.

"Ми офіційно закликаємо невідкладно задіяти всі наявні в нашому розпорядженні інструменти, щоб захистити Міжнародний кримінальний суд від наслідків цих санкцій", – йдеться у листі.

Євродепутати також закликали очільницю Єврокомісії "чітко окреслити межу у відносинах з адміністрацією США".

Санкції США, про які оголосили в п’ятницю, 9 жовтня, загрожують повністю відрізати МКС від фінансової системи, що функціонує на основі долара, а також від більшості постачальників технологічних послуг.

Євродепутати назвали санкції "атакою іноземної держави на установу, розташовану на території ЄС, із використанням нашої власної фінансової системи". Вони закликають Єврокомісію задіяти законодавчий механізм захисту, відомий як Блокувальний регламент (Blocking Statute). Він має перешкодити компаніям ЄС виконувати вимоги американських санкцій після завершення 180-денного перехідного періоду.

У Європейській комісії заявили, що шкодують з приводу рішення США запровадити санкції проти МКС.

Україна заявила про свою підтримку Міжнародного кримінального суду після оголошеного рішення США щодо запровадження санкцій проти інституції.