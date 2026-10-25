Біля узбережжя Нідерландів судно втратило керування: є постраждалі

На північ від острова Схірмонніког у Нідерландах судно втратило керування після того, як зірвався якір; внаслідок інциденту є постраждалі.

Про це пише NOS із посиланням на слова представника Королівського нідерландського товариства рятування (KNRM), передає "Європейська правда".

Унаслідок інциденту п’ятеро людей на борту зазнали поранень.

Для проведення рятувальної операції до місця події направили три рятувальні катери. До операції також залучили буксир і вертоліт берегової охорони.

Допомогу нідерландським службам надали також німецькі рятувальники.

Нагадаємо, 15 жовтня неподалік румунського міста Суліна в Чорному морі загорівся танкер під прапором Сан-Марино.

Очільниця МЗС Румунії Оана Цою 15 жовтня заявила, що Росія перетворює Чорне море на небезпечну зону для цивільних суден.

На тлі все частіших атак дронів на комерційні судна у Чорному морі Румунія пропонує, щоб чорноморські держави НАТО створили спільне військове командування та керували ним на ротаційній основі.