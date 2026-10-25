У побережья Нидерландов судно потеряло управление: есть пострадавшие

К северу от острова Схирмонниког в Нидерландах судно потеряло управление после того, как сорвался якорь; в результате инцидента есть пострадавшие.

Об этом пишет NOS со ссылкой на слова представителя Королевского нидерландского общества спасения (KNRM), передает "Европейская правда".

В результате инцидента пять человек на борту получили ранения.

Для проведения спасательной операции к месту происшествия направили три спасательных катера. К операции также привлекли буксир и вертолёт береговой охраны.

Помощь нидерландским службам оказали также немецкие спасатели.

Напомним, 15 октября недалеко от румынского города Сулина в Чёрном море загорелся танкер под флагом Сан-Марино.

Глава МИД Румынии Оана Цою 15 октября заявила, что Россия превращает Чёрное море в опасную зону для гражданских судов.

На фоне все более частых атак дронов на коммерческие суда в Чёрном море Румыния предлагает, чтобы черноморские государства НАТО создали совместное военное командование и управляли им на ротационной основе.