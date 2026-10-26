Литва очікує, що ЄС проголосує щодо скасування сезонного переведення годинників у червні-2027

Міністерство транспорту та зв’язку Литви повідомило, що наприкінці червня 2027 року в ЄС очікується голосування щодо скасування сезонного переходу на літній та зимовий час.

Про це заявив заступник міністра транспорту Литви Лукас Пашкевичюс, якого цитує LRT, повідомляє "Європейська правда".

У першій половині 2027 року Литва головуватиме в Раді Європейського Союзу.

Пашкевичюс зазначив, що скасування сезонного переходу на літній та зимовий час включено до пропонованого порядку денного головування, який очікує на остаточне затвердження литовським парламентом.

"У лютому 2027 року ми обговоримо це питання на неформальній зустрічі міністрів транспорту країн ЄС, а наприкінці червня, ближче до завершення литовського головування, відбудеться голосування. Побачимо, яким буде рішення", – заявив він.

Заступник міністра додав, що ключовим завданням Литви було включення цього питання до порядку денного, оскільки "ми чули, що низка держав-членів не хотіла цього робити".

"Наразі немає жодного опору, який би завадив включенню цієї теми до порядку денного литовського головування в ЄС. Це вже саме по собі є значним прогресом", – сказав заступник міністра.

Він додав, що Литва обговорювала це питання з міністрами з Франції, Іспанії, Німеччини та країн Північної Європи, а також із членами Європейського парламенту.

Європейський Союз очікує на результати дослідження Європейської комісії, яке має бути представлене в лютому 2027 року і в якому буде надано оцінку потенційного впливу скасування сезонного переходу на літній та зимовий час на економіку, сільське господарство, охорону здоров’я та інші сектори, зокрема в Литві.

За словами Пашкевичюса, держави-члени Європейського Союзу поки що не змогли виробити єдину позицію через розбіжності в думках щодо того, який часовий пояс слід прийняти на постійній основі.

Європейська комісія запропонувала скасувати сезонний перехід на літній та зимовий час у 2018 році, а Європейський парламент підтримав цю пропозицію у 2019 році. Однак процес зайшов у глухий кут, оскільки держави-члени не змогли дійти консенсусу.

Пашкевичюс додав, що якщо під час головування Литви угода не буде досягнута, Вільнюс координуватиме свої дії з цього питання з Грецією, яка перейме головування в Раді ЄС у другій половині 2027 року.

Нещодавно в Єврокомісії нагадали, що питання про можливу відмову від переведення годинників на зимовий чи літній час залежить від держав-членів.

Про проблему переведення годинників з точки зору України у контексті європейської реформи читайте у статті Сергія Сидоренка Літній час: "європейський" чи "московський"? Нащо Україна знову перевела годинники