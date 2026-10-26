Литва ожидает, что ЕС проголосует по отмене сезонного перевода часов в июне 2027 года

Министерство транспорта и связи Литвы сообщило, что в конце июня 2027 года в ЕС ожидается голосование по вопросу отмены сезонного перехода на летнее и зимнее время.

Об этом заявил заместитель министра транспорта Литвы Лукас Пашкевичюс, которого цитирует LRT, сообщает "Европейская правда".

В первой половине 2027 года Литва будет председательствовать в Совете Европейского Союза.

Пашкевичюс отметил, что отмена сезонного перехода на летнее и зимнее время включена в предлагаемую повестку дня председательства, которая ожидает окончательного утверждения литовским парламентом.

"В феврале 2027 года мы обсудим этот вопрос на неформальной встрече министров транспорта стран ЕС, а в конце июня, ближе к завершению литовского председательства, состоится голосование. Посмотрим, каким будет решение", – заявил он.

Заместитель министра добавил, что ключевой задачей Литвы было включение этого вопроса в повестку дня, поскольку "мы слышали, что ряд государств-членов не хотел этого делать".

"На данный момент нет никакого сопротивления, которое помешало бы включению этой темы в повестку дня литовского председательства в ЕС. Это уже само по себе является значительным прогрессом", – сказал заместитель министра.

Он добавил, что Литва обсуждала этот вопрос с министрами с Франции, Испании, Германии и стран Северной Европы, а также с членами Европейского парламента.

Европейский Союз ожидает результатов исследования Европейской комиссии, которое должно быть представлено в феврале 2027 года и в котором будет дана оценка потенциального влияния отмены перехода на летнее и зимнее время на экономику, сельское хозяйство, здравоохранение и другие сектора, в частности в Литве.

По словам Пашкевичюса, государства-члены Европейского Союза пока не смогли выработать единую позицию из-за разногласий в мнениях относительно того, какой часовой пояс следует принять на постоянной основе.

Европейская комиссия предложила отменить сезонный переход на летнее и зимнее время в 2018 году, а Европейский парламент поддержал это предложение в 2019 году. Однако процесс зашел в тупик, поскольку государства-члены не смогли прийти к консенсусу.

Пашкевичюс добавил, что если во время председательства Литвы соглашение не будет достигнуто, Вильнюс будет координировать свои действия по этому вопросу с Грецией, которая примет председательство в Совете ЕС во второй половине 2027 года.

Недавно в Еврокомиссии напомнили, что вопрос о возможном отказе от перевода часов на зимнее или летнее время зависит от государств-членов.

О проблеме перевода часов с точки зрения Украины в контексте европейской реформы читайте в статье Сергея Сидоренко Летнее время: "европейское" или "московское"? Зачем Украина снова перевела часы.