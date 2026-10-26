Польша намерена расширить сотрудничество с Германией в космосе

Польша видит значительный потенциал для углубления сотрудничества с Германией в космическом секторе.

Об этом заявил в понедельник министр финансов Польши Анджей Доманский, которого цитирует Reuters, сообщает "Европейская правда".

В этом контексте польский министр подчеркнул необходимость обладания суверенными технологиями для укрепления безопасности в условиях внешнего давления.

"Нам нужно инвестировать в технологии..., которых пока нет в Европе, но которые чрезвычайно важны для нашей общей безопасности. Вместе с нашими немецкими партнерами я вижу большие возможности для сотрудничества, благодаря которому мы станем более устойчивыми к внешнему давлению, которое может возникнуть однажды", – сказал Доманский, упомянув космическую отрасль, во время совместной панельной дискуссии с министром экономики Германии Екатериной Райхе.

Доманский отметил, что безопасность начинается в космосе, и выразил сомнение в том, как страны могут защищаться, не имея собственных спутников, без которых они "слепы".

Доманский также добавил, что Польша решила удвоить свои инвестиции в космический сектор.

"Мы считаем, что это не только очень эффективный способ расходования средств – с каждого вложенного евро вы получаете 6–7 евро прибыли, – но и вопрос нашей безопасности и устойчивости. И мы видим возможности для дальнейшего сотрудничества с немецкими партнерами", – сказал Доманский.

Недавно стало известно, что семь стран Европейского Союза призвали переориентировать предложенный Европейский космический щит на защиту космических систем ЕС, оставив военные космические возможности на национальном уровне.

Париж и Берлин уже давно скептически относятся к Европейскому космическому щиту – инициативе, которую Брюссель предложил в прошлом году в рамках "Дорожной карты оборонной готовности до 2030 года".

В сентябре президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвали страны ЕС укрепить космическую отрасль блока на фоне ухудшения ситуации с безопасностью.