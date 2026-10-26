У Чехії хочуть закріпити крону як національну валюту в конституції

Уряд Чехії підтримав парламентську пропозицію щодо закріплення чеської крони як валюти Чеської Республіки в конституції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Пропозицію подала група політиків з коаліції. Для її ухвалення потрібна конституційна більшість, якої урядова коаліція не має.

При вступі до Європейського Союзу Чеська Республіка зобов’язалася вжити заходів для переходу на спільну європейську валюту.

Пропозиція передбачає внесення до конституції нової статті 98: "Валютою Чеської Республіки є чеська крона".

"Це сильний політичний жест", – заявила віцепрем’єр-міністерка та міністерка фінансів Алена Шіллерова після засідання уряду. Вона також додала, що пропозиція депутатів Бориса Штасного, Петра Мацінки, Філіпа Турека (усі – "Автомобілісти") та Томіо Окамури ("Свобода і пряма демократія") "відповідає програмній заяві уряду".

Прихильники стверджують, що запропоноване ними положення "не забороняє введення єдиної європейської валюти і не передбачає, що Чеська Республіка не перейде на єдину валюту". На їхню думку, пропозиція також не впливає на бізнес-середовище, хоча Конфедерація промисловості та транспорту категорично виступила проти неї.

У складі уряду лише міністерства охорони навколишнього середовища та закордонних справ, очолювані кандидатами від партії "Автомобілістів", підтримали цю пропозицію.

За словами Мацінки, вступ до єврозони кардинально вплине на чеське суспільство, саме тому він та його колеги вирішили внести зміни до конституції, щоб навіть можливий перехід на євро мав бути схвалений конституційною більшістю і відбувався не під впливом звичайних коливань суспільних настроїв, а на основі суспільного консенсусу.

Для внесення змін до конституції Чеської Республіки необхідна більшість у три п’ятих голосів в обох палатах парламенту, якої нинішній уряд не має.

В ЄС у червні заявляли, що п’ять країн Європейського Союзу, які досі використовують свої національні валюти, але зобов’язані з часом перейти на євро, наразі не відповідають критеріям для запровадження єдиної валюти.

Нагадаємо, останньою до єврозони приєдналася Болгарія, де євро увійшов в обіг поруч з національною валютою левом з 1 січня 2026 року; з 1 лютого розрахунки остаточно перейшли на євро.