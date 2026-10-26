В Чехии хотят закрепить крону в качестве национальной валюты в конституции

Правительство Чехии поддержало предложение парламента о закреплении чешской кроны в качестве валюты Чешской Республики в конституции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Предложение внесла группа политиков из коалиции. Для его принятия требуется конституционное большинство, которого у правительственной коалиции нет.

При вступлении в Европейский Союз Чешская Республика обязалась принять меры для перехода на единую европейскую валюту.

Предложение предусматривает внесение в конституцию новой статьи 98: "Валютой Чешской Республики является чешская крона".

"Это сильный политический жест", – заявила вице-премьер-министр и министр финансов Алена Шиллерова после заседания правительства. Она также добавила, что предложение депутатов Бориса Штасного, Петра Мацинки, Филипа Турека (все – "Автомобилисты") и Томио Окамуры ("Свобода и прямая демократия") "соответствует программному заявлению правительства".

Сторонники утверждают, что предложенное ими положение "не запрещает введение единой европейской валюты и не предполагает, что Чешская Республика не перейдет на единую валюту". По их мнению, предложение также не влияет на бизнес-среду, хотя Конфедерация промышленности и транспорта категорически выступила против него.

В составе правительства лишь министерства охраны окружающей среды и иностранных дел, возглавляемые кандидатами от партии "Автомобилистов", поддержали это предложение.

По словам Мацинки, вступление в еврозону кардинально повлияет на чешское общество, именно поэтому он и его коллеги решили внести изменения в конституцию, чтобы даже возможный переход на евро должен был быть одобрен конституционным большинством и происходил не под влиянием обычных колебаний общественных настроений, а на основе общественного консенсуса.

Для внесения изменений в конституцию Чешской Республики необходимо большинство в три пятых голосов в обеих палатах парламента, которого у нынешнего правительства нет.

В ЕС в июне заявляли, что пять стран Европейского Союза, которые до сих пор используют свои национальные валюты, но обязаны со временем перейти на евро, в настоящее время не соответствуют критериям для введения единой валюты.

Напомним, последней к еврозоне присоединилась Болгария, где евро вошёл в обращение наряду с национальной валютой – левом – с 1 января 2026 года; с 1 февраля расчёты окончательно перешли на евро.