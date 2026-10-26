В Польше готовят либерализацию погребения умерших

Правительство Польши готовит значительные изменения в законодательство о захоронении умерших в сторону его либерализации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Правила захоронения умерших в настоящее время регулируются законом 1959 года. Согласно этим нормам, "тела умерших могут быть захоронены в земляных могилах, кирпичных гробницах или катакомбах, а также путем погружения в море".

Поправки, которые готовит Министерство развития и технологий, должны быть масштабными.

Новые нормы должны разрешить рассыпать прах в так называемых садах памяти на территории кладбища. Министерство развития также хочет разрешить хранение урны дома и рассыпание праха в месте, которое было важным для умершего. Однако нормы в этой сфере должны быть ограниченными – в частности, должна быть исключена территория национальных парков.

Проект также предусматривает возможность вплавления части праха в памятные предметы, например, в ювелирные изделия. Речь идет о том, чтобы можно было создать памятный предмет, значимый для членов семьи.

Проект также призван урегулировать вопросы экологического захоронения – биоурны и так называемые "деревья памяти".

При этом в министерстве уверяют, что изменения не являются "революционными", поскольку подобные нормы действуют во многих странах Европы и в Соединенных Штатах.

В прошлом году в Познани 1 ноября – в День всех святых, когда люди активно чтят память умерших на кладбищах, – городские власти отменили плату за проезд в общественном транспорте.

Летом в центре литовского города Шяуляй решили ликвидировать советское военное кладбище.