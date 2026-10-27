СМИ: США и Канада ведут переговоры о снижении пошлин на сталь и автомобили

Соединенные Штаты и Канада работают над соглашением о снижении американских пошлин на канадскую сталь и автомобили.

Об этом Reuters сообщили два американских и четыре канадских собеседника, передает "Европейская правда".

Как отмечается, переговоры сосредоточены на пошлинах до 50% на канадскую сталь и 25% на автомобили, и участники обсуждают возможное снижение этих таможенных ставок. Один из канадских собеседников отметил, что соглашение возможно до выборов 3 ноября.

В то же время американские источники заявили, что администрация президента Дональда Трампа хочет, чтобы Канада пошла на дальнейшие уступки.

По словам одного из собеседников, министр торговли Говард Лутник и канадский министр, ответственный за торговлю между Канадой и США, Доминик Леблан в последнее время поддерживают регулярный контакт. Об этом же недавно говорил и экономический советник Белого дома Кевин Гассет.

"Канада продолжает вести конструктивный диалог с нашими американскими коллегами по ряду приоритетных вопросов. Мы готовы конструктивно и добросовестно работать над налаживанием более взаимовыгодных торговых отношений, учитывающих интересы Канады", – сказал пресс-секретарь Леблана.

Источник из канадской промышленности отметил, что соглашение может быть заключено быстро, но не обязательно будет широкомасштабным.

"Если это произойдет, то произойдет быстро. Но, на мой взгляд, это будет узкоспециализированное соглашение, если оно вообще будет заключено", – сказал он.

Премьер-министр Канады Марк Карни во время общения с журналистами заявил, что в переговорах с Соединенными Штатами произошло "незначительное оживление". В то же время он подчеркнул, что Оттава не изменила своей позиции.

"Если и был достигнут какой-то прогресс, то это потому, что США приближаются к нашей позиции", – добавил он.

Напомним, в августе торговые переговоры между странами зашли в тупик, а США ввели 50-процентные пошлины на канадские товары. Трамп переименовал озеро Онтарио в "озеро Америка" и высмеял Канаду в соцсетях.

25 августа Канада заявила, что введёт новые пошлины на импорт из США, которые вступили в силу 8 сентября.

После этого Трамп подписал указы о запрете на импорт из Канады широкого спектра алкогольных напитков, мотоциклов и молочных продуктов в ответ на тарифы Оттавы.

Читайте материал "ЕвроПравды": Битва за экспорт и суверенитет: почему Канада вступила в торговую войну с Трампом и что поставлено на карту