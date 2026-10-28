У Навроцького обізвали Сікорського хамом за натяки на сутенерське минуле президента

Реакція глави МЗС Польщі Радослава Сікорського на деталі судового процесу у справі про нібито сутенерське минуле президента Кароля Навроцького викликала бурхливу реакцію прибічників глави польської держави.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Справа, на яку посилався Сікорський, стосується статті "Кароль Навроцький і таємниці "Гранд-готелю", опублікованої порталом Onet у травні 2025 року. Її автори, Анджей Станкевич та Яцек Гарлукович, описали свідчення осіб, які стверджували, що Навроцький, працюючи охоронцем у готелі Grand Hotel в Сопоті, нібито організовував послуги повій для гостей закладу.

"Як правильно: сутенер, звідник чи альфонс?" – запитав на платформі X Радослав Сікорський.

На допис глави МЗС відповів голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Марчин Пшидач. "Як правильно сказати: хам, простак чи примітив?" – написав він також на X.

До обміну думками долучився також депутат від опозиційної партії "Право і справедливість" Радослав Фогель. "А пан міністр розгадує кросворд чи думає про зміну кар’єрного шляху?" – прокоментував він.

Кароль Навроцький відкинув звинувачення, викладені в публікації, і подав позов проти видавця Onet – компанії Ringier Axel Springer Polska. Президент вважає, що стаття порушила його особисті права, і в позові вимагає опублікувати вибачення.

27 жовтня громадськість вперше змогла ознайомитися з подробицями судового засідання в Окружному суді Варшави. Про розсекречення провадження клопотали юристи порталу.

Однією зі свідків у справі була Наташа Гелдон, яка працювала в службі охорони Grand Hotel разом із Каролем Навроцьким. Жінка описала ситуацію, яку, за її словами, вона спостерігала під час чергування на рецепції.

"Я помітила, що Кароль заходить до готелю з жінкою та чоловіком. Це було нетипово, адже ми, як охорона, не проводжали гостей до готелю", – свідчила вона.

Як вона розповіла, всі троє розмовляли між собою, а потім піднялися ліфтом на поверхи, призначені для гостей готелю. Вона також підкреслила, що до обов’язків працівників охорони не входило супроводжувати гостей до ліфта, "а тим більше підніматися з ними нагору".

Гелдон свідчила, що пізніше запитала Навроцького про те, що побачила. За її словами, вона почула, що можна заробити, підводячи дівчат. Жінка пояснила, що ця розмова зміцнила її переконання в тому, що вона стала свідком незаконної діяльності.

"Я тоді була молодою дівчиною, мені було 19 років. Тож коли я помітила цю жінку та чоловіка з Каролем, у мене склалося враження, що це сутенер із повією. Пізніша розмова з Каролем ще більше мене в цьому переконала", – сказала вона в суді.

Нагадаємо, ще перед виборами 2025 року тодішній президент Анджей Дуда підтримав кандидата на свою посаду від правої опозиції Кароля Навроцького, який, за даними ЗМІ, був причетний до замовлення секс-працівниць клієнтам готелю, де раніше працював.

Як повідомлялося, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський вважає, що ім'я Рамзес для коня польського президента може свідчити про фараонські амбіції Кароля Навроцького і порадив главі польської держави бути скромнішим.