Мелоні обурилася рішенням суду, який звільнив підозрюваного у підбурюванні до заворушень

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні назвала "ганебним" рішення міланської судді звільнити активіста, якого звинувачували у підбурюванні до протестів 24 жовтня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ANSA.

Суд в Мілані вирішив звільнити з-під арешту наукового співробітника університету Юсефа Сіхера, якого звинувачують у тому, що він є адміністратором Telegram-каналу "Рух 17 жовтня". Цей канал, як стверджується, підбурював до організації протестів в Італії.

Сіхер був затриманий міланськими прокурорами 24 жовтня за звинуваченням у підбурюванні до вчинення злочинів, обтяжених нібито терористичними мотивами.

Міланська суддя Тіціана Ландоні заявила, що розслідування, судячи з усього, має серйозні недоліки.

"Немає серйозних підстав вважати, що (Сіхер) вчинив злочини, в яких його звинувачують, ⁠а також немає ризику втечі", – зазначила Ландоні у своєму рішенні.

"Не було встановлено, що Сіхер заохочував або будь-яким чином підтримував насильницькі дії, до яких закликали інші користувачі",– додала суддя.

Прем’єрка Італії різко засудила це рішення, вказавши на зневагу до роботи правоохоронних органів.

"Я вважаю, що це нестерпне приниження роботи правоохоронних органів, слідчих, Міністерства внутрішніх справ і, загалом, усіх тих, хто докладає зусиль, щоб захистити порядних людей від ризику побачити, як руйнуються їхні міста та комерційні заклади", – заявила Мелоні.

"Я справді не знаю, як нормальна держава може захищати порядних людей перед обличчям таких рішень певних судових органів", – додала глава уряду.

Як повідомлялося, поліція, що розслідує заворушення в Італії 17-18 жовтня, виявила чат з погрозами на адресу правоохоронців та опісля провела обшуки по всій Італії.

Нагадаємо, у суботу, 24 жовтня, у кількох великих містах Італії відбулись нові протести проти високої вартості життя. Демонстрація в Мілані минула мирно завдяки значній присутності спецпризначенців та військових, проте у Римі та в Турині відбулися короткочасні сутички з поліцією.

17 жовтня великі міста на півночі Італії охопили антиурядові протести, які переросли в сутички та мародерство. Найбільші заворушення були у Мілані, де італійська поліція затримала понад дві сотні людей під час другого дня протестів.