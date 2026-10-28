Мелони возмутилась решением суда, освободившего подозреваемого в подстрекательстве к беспорядкам

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала "позорным" решение миланского судьи освободить активиста, которого обвиняли в подстрекательстве к протестам 24 октября.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ANSA.

Суд в Милане постановил освободить из-под ареста научного сотрудника университета Юсефа Сихера, которого обвиняют в том, что он является администратором Telegram-канала "Движение 17 октября". Этот канал, как утверждается, подстрекал к организации протестов в Италии.

Сихер был задержан миланскими прокурорами 24 октября по обвинению в подстрекательстве к совершению преступлений, отягчаемых якобы террористическими мотивами.

Миланская судья Тициана Ландони заявила, что расследование, судя по всему, имеет серьезные недостатки.

"Нет серьезных оснований полагать, что (Сихер) совершил преступления, в которых его обвиняют, ⁠а также нет риска побега", – отметила Ландони в своем решении.

"Не было установлено, что Сихер поощрял или каким-либо образом поддерживал насильственные действия, к которым призывали другие пользователи", – добавила судья.

Премьер-министр Италии резко осудила это решение, указав на пренебрежение работой правоохранительных органов.

"Я считаю, что это невыносимое унижение работы правоохранительных органов, следователей, Министерства внутренних дел и, в целом, всех тех, кто прилагает усилия, чтобы защитить порядочных людей от риска увидеть, как разрушаются их города и коммерческие объекты", – заявила Мелони.

"Я действительно не знаю, как нормальное государство может защищать порядочных людей перед лицом таких решений определенных судебных органов", – добавила глава правительства.

Как сообщалось, полиция, расследующая беспорядки в Италии 17–18 октября, обнаружила чат с угрозами в адрес правоохранителей и впоследствии провела обыски по всей Италии.

Напомним, в субботу, 24 октября, в нескольких крупных городах Италии прошли новые протесты против высокой стоимости жизни. Демонстрация в Милане прошла мирно благодаря значительному присутствию спецназа и военных, однако в Риме и Турине произошли кратковременные столкновения с полицией.

17 октября крупные города на севере Италии охватили антиправительственные протесты, которые переросли в столкновения и мародерство. Наибольшие беспорядки произошли в Милане, где итальянская полиция задержала более двухсот человек во второй день протестов.