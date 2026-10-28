Рютте похвалив Британію за рівень оборонних видатків у новому бюджеті

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте високо оцінив новий проєкт бюджету Великої Британії, в якому значну роль відведено обороні та досягненню цільових показників НАТО на оборонні видатки.

Про це Рютте написав у соцмережі X, передає "Європейська правда".

Генсек НАТО привітав представлений у середу канцлером скарбниці Джоном Гілі проєкт бюджету Британії, заявивши, що документ свідчить про "тверду прихильність до питань оборони".

Рютте наголосив, що роль країни у трансатлантичній безпеці є надзвичайно важливою.

"І я вітаю цей крок, який виводить Велику Британію на надійний шлях до виконання зобов’язання, взятого на себе всіма членами НАТО в Гаазі, – забезпечити, щоб ми всі вкладали необхідні ресурси для того, щоб залишатися готовими та здатними стримувати агресію та захищати нашу свободу й безпеку", – написав генсек Альянсу.

У середу канцлер скарбниці Великої Британії заявив, що "перерозподіл пріоритетів" в інших міністерствах дозволить заповнити дефіцит у розмірі 4,7 млрд фунтів стерлінгів у британському Плані інвестицій в оборону – програмі оборонних витрат яка, як сподівається уряд, продемонструє його відданість НАТО.

Згідно з планом, Британія виконає зобов’язання перед НАТО щодо виділення 3,5 % ВВП на оборону до 2035 року, а також визначить цільову дату досягнення рівня 3% у 2030 році.

Нагадаємо, 1 вересня Гілі заявив, що він прокладе "чіткий шлях" до збільшення видатків на оборону на весняному огляді витрат уряду, на тлі спекуляцій щодо того, коли країна досягне цільових показників НАТО.

Гілі, який обіймає посаду міністра фінансів з липня, залишив свою попередню посаду очільника Міноборони в уряді Кіра Стармера після того, як йому не вдалося забезпечити належне фінансування оборонних витрат в рамках Плану оборонних інвестицій.